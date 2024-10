Domenica 27 ottobre, Marcel Hirscher tornerà in pista nello slalom gigante previsto per la prima tappa della Coppa del Mondo di sci, a Soelden, in Austria. L'annuncio ufficiale è stato fatto dalla federazione olandese, Paese natale della madre. "Marcel farà il suo debutto a Soelden con i nostri colori e sarà un momento storico per lo sci orange", fa sapere la federsci olandese, confermando il rientro alle gare del fuoriclasse austriaco dopo 2.051 giorni dal ritiro, nel 2019.