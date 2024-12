La Saslong è azzurra: Casse vince in superG

Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Mattia Casse che vince il superG sulla Saslong. Un successo con il brivido vista la prova dell'americano Goldberg, secondo a un centesimo con il pettorale 26. Completa il podio Marco Odermatt. Paris chiude decimo, sabato alle 11.45 la discesa libera

La Val Gardena sorride a Mattia Casse. L'azzurro ha conquistato a 34 anni la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo nel superG sulla Saslong, prima gara del weekend tra le Dolomiti. Casse ha disputato una prova praticamente perfetta, confermando così l'ottimo feeling con la pista già visto nei giorni scorsi negli allenamenti in discesa. Un successo, però, arrivato con il brivido visto l'inserimento con il pettorale 26 di Jared Goldberg: sceso con condizioni di pista favorevoli, l'americano ha chiuso al secondo posto con un solo centesimo di ritardo, ottenendo il primo podio in carriera in CdM a 33 anni. Completa la top 3 Marco Odermatt, vincitore del superG di Beaver Creek, indietro di 43 centesimi. Lontano, invece, Dominik Paris, decimo davanti a Pietro Zazzi. Domme, però, potrà rifarsi sabato (ore 11.45) in discesa libera.