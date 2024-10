Gigante Soelden, 1^ manche: Shiffrin in testa

La statunitense in testa dopo la prima manche nella prima gara della stagione di coppa del mondo femminile. Seconda posizione per la neozelandese Robinson. Terza Brignone, quinta Bassino. Seconda manche alle 13

La statunitense Mikaela Shiffrin, a caccia del suo successo n.98, é al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Soelden, gara di apertura della stagione 2020-'25. Alle sue spalle la neozelandese Alice Robinson, mentre terza é, dopo due piccole sbavature, l'azzurra Federica Brignone. Per l'Italia c'é poi la piemontese Marta Bassino con un bel 5/o posto, mentre più indietro sono finite Asja Zenere, Elisa Platino e Roberta Melesi. La svizzera Lara Gut-Behrami, vincitrice lo scorso anno e detentrice della coppa del mondo, ha precauzionalmente rinunciato a gareggiare poco prima del via per problemi ad un ginocchio. Ancora assente, dopo un infortuno nella passata stagione, la slovacca Petra Vhlova. Si gareggia in un buone condizioni sulla sempre difficile pista del ghiacciaio Rettenbach caratterizzata da un grande muro alla fine del quale - é il passaggio decisivo - bisogna uscire con la massima velocità possibile per affrontare al meglio il lungo tratto pianeggiante che porta al traguardo. Seconda decisiva manche alle 13.