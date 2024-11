Tommaso Sala, crociato rotto e stagione finita

Brutto infortunio in allenamento per lo sciatore azzurro che sarà operato per la rottura del legamento crociato. Stagione finita per lui che ha scritto un messaggio su Instagram: "Quest’anno più che mai ci ho messo anima e corpo per prepararmi al meglio ed ero pronto a raccoglierne i frutti. Mi dispiace, a presto"

