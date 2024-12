Sci, Murisier vince la discesa di Beaver Creek

Prestazione impeccabile di Murisier che sulla Birds of Prey ottiene la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo davanti a Odermatt e Hrobat. Lontani gli italiani: il migliore è Paris, 17° al traguardo. Sabato il superG, domenica il gigante

Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Justin Murisier. Il 32enne svizzero ha vinto la discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti), la prima gara di velocità della stagione. Una grandissima prestazione di Murisier - chiusa con il crono di 1:40.04 - che sulla difficile Birds of Prey ha fatto la differenza nella parte iniziale, ma anche con grande velocità nel finale. Sul podio Marco Odermatt, secondo a 20 centesimi, e lo sloveno Miha Hrobat, terzo a 35 centesimi e al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Giornata da dimenticare per gli azzurri, tutti fuori dalla top 15: Paris è 18°, poi Schieder e Casse. Il weekend di Beaver Creek proseguirà sabato con un superG e domenica con un gigante.