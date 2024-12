Brignone: "Nessun limite, vivo gara per gara"

La valdostana si racconta a Sky Sport il giorno dopo la vittoria in gigante a Semmering: "Ci tenevo tantissimo, mi sono trovata bene con le condizioni della pista. Ho imparato a gestirmi meglio, finché sto bene mentalmente e fisicamente proseguo. Obiettivi stagionali? Penso gara per gara, adesso la sfida è Kranjska Gora"

"Non ho un limite: finché sto bene fisicamente e mentalmente e sono motivata, lo faccio". A dirlo è Federica Brignone, sorridente e soddisfatta il giorno dopo la vittoria in gigante a Semmering. Un vero e proprio tabù spezzato dalla tigre valdostana che sulle nevi austriache non era mai salita sul podio. "A Semmering non ero mai riuscita a esprimermi, ci tenevo tantissimo e pensavo che potesse essere l'ultima possibilità - ha raccontato Brignone a Sky Sport - Mi sono trovata bene con le condizioni della pista. Avevo fatto una bella preparazione in Argentina e avevo un ottimo feeling con gli sci da gigante: sono sulla strada giusta e sono contenta".

"Mentalmente ho fatto un passo avanti, so gestirmi meglio" Fiducia è la parola d'ordine per Brignone, quella acquisita negli ultimi anni. In totale 29 vittorie e 71 podi in Coppa del Mondo, ma soprattutto la voglia di continuare a stupire: "A me piace la sfida ed è quello che mi permette di essere motivata e mettercela tutta. Questo sport ti regala un'adrenalina incredibile, è una sfida. Adesso faccio le cose giuste, ho imparato a gestirmi meglio e capire cosa ho bisogno. Mentalmente ho fatto un passo avanti: sono riuscita a concentrarmi sulle mie cose, senza pensare al risultato". Progressi frutto di un grande lavoro fuori dalla pista: "Adesso faccio delle scelte, cerco di fare le cose bene e con un senso. Mentalmente è un percorso che faccio da anni, ho lavorato con un mental coach, con la meditazione e l'ipnosi. Ho letto un sacco di libri di crescita personale e ho cercato di migliorarmi come persona e atleta".