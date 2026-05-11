Ci saranno 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali: il prossimo 4 giugno le stelle dell'atletica si ritroveranno allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta tappa (quella italiana) della Diamond League. Un evento, il "Golden Gala", che è stato presentato dal presidente della Fidal Stefano Mei, alla presenza di tre campioni azzurri che renderanno quella serata ancora più luminosa: Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. “Sto bene fisicamente e sto tornando alle basi, da dove tutto è iniziato. Roma, a partire dal 2018, è stata un punto fondamentale della mia vita”, ha detto Jacobs. “La passata stagione non è stata delle migliori, ma fa parte della carriera: alti e bassi, bisogna saper prendere il buono da ogni esperienza. Quest’anno ci sono gli Europei: sarebbe la terza vittoria consecutiva. I 100 metri del Golden Gala? Una gara bellissima da vedere e da vivere”. A Roma sfiderà Lyles e Tebogo in una gara che si annuncia un vero e proprio show: “Non sono focalizzato sugli avversari, penso a stare sui blocchi di partenza”, le parole di Jacobs. “Sono contento di aver trovato la via giusta con Paolo Camossi, sapevamo di dover sistemare qualcosa ma il feeling non si era mai perso, ci siamo ritrovati subito. Non ho alcun rimpianto per le mie scelte. Se siamo qui oggi è perché ho tanto da dare e nessuna cosa può fermarmi”.

Approfondimento La corsa al Diamante sta per ricominciare