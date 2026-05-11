Alla presentazione della tappa italiana della Diamond League (il 4 giugno a Roma), Marcell Jacobs assicura: “I 100 metri saranno una gara bellissima”. Con lui in pista Lyles e Tebogo. Tra i protagonisti annunciati anche Mattia Furlani (“L’Olimpico? Dice tutto. Ci guardo anche la Roma”) e Andy Diaz (“Al Golden Gala punto al record del mondo”)
Ci saranno 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali: il prossimo 4 giugno le stelle dell'atletica si ritroveranno allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta tappa (quella italiana) della Diamond League. Un evento, il "Golden Gala", che è stato presentato dal presidente della Fidal Stefano Mei, alla presenza di tre campioni azzurri che renderanno quella serata ancora più luminosa: Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. “Sto bene fisicamente e sto tornando alle basi, da dove tutto è iniziato. Roma, a partire dal 2018, è stata un punto fondamentale della mia vita”, ha detto Jacobs. “La passata stagione non è stata delle migliori, ma fa parte della carriera: alti e bassi, bisogna saper prendere il buono da ogni esperienza. Quest’anno ci sono gli Europei: sarebbe la terza vittoria consecutiva. I 100 metri del Golden Gala? Una gara bellissima da vedere e da vivere”. A Roma sfiderà Lyles e Tebogo in una gara che si annuncia un vero e proprio show: “Non sono focalizzato sugli avversari, penso a stare sui blocchi di partenza”, le parole di Jacobs. “Sono contento di aver trovato la via giusta con Paolo Camossi, sapevamo di dover sistemare qualcosa ma il feeling non si era mai perso, ci siamo ritrovati subito. Non ho alcun rimpianto per le mie scelte. Se siamo qui oggi è perché ho tanto da dare e nessuna cosa può fermarmi”.
Approfondimento
La corsa al Diamante sta per ricominciare
Furlani: "Saraboyukov l’avversario da battere"
“Sto bene. Questa stagione prosegue un percorso importante che guarda a Los Angeles. L’obiettivo è puntare alla medaglia d’oro, ma allo stesso tempo continuo a raggiungere traguardi significativi”, ha detto invece Mattia Furlani, che guarda già in là ma fissa anche l’obiettivo a breve termine: “Il Golden Gala è l’occasione per il record italiano, assolutamente sì, per il semplice fatto che ogni competizione è l’occasione. Saraboyukov è l’avversario del momento. Con lui i ricordi più belli dei nostri confronti sono proprio nelle giovanili più che nel contesto assoluto. È l’atleta da battere. Il confronto con avversari di alto livello al Golden Gala sarà fondamentale per crescere. Il salto in lungo sta vivendo un grande momento. E magari, chissà, nel 2027 aggiungeremo anche i 100 metri… L’Olimpico? Questo stadio dice tutto. E poi qui vedo la Roma”.
Diaz: "Al Golden Gala punto al record del mondo"
E poi c’è Andy Diaz, che sarà uno dei sette campioni in carica della Diamond League presenti a Roma lo scorso settembre ha vinto il suo terzo 'Diamante' in carriera nella finale di Zurigo). "Voglio puntare al record del mondo qui al Golden Gala. Sarebbe qualcosa di meraviglioso”, ha detto il due volte campione del mondo indoor e primatista italiano del salto triplo. “Ci credo e voglio provarci. Darò il 100%. Il Golden Gala sarà il mio debutto stagionale e vorrei vincerlo di nuovo”