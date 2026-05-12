Quarti Champions, Pro Recco e Brescia su Sky

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Quarti Champions pallanuoto, Pro Recco e Brescia su Sky

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Appuntamento con i quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile. Martedì 12 maggio alle 20.30 su Sky Sport Arena, Havk Mladost-Pro Recco. Mercoledì 13 alle 20.30 su Sky Sport Max, l’AN Brescia ospita l’Olympiacos

Per la quinta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto sono in programmazione su Sky e in streaming su NOW le sfide delle italiane: martedì 12 maggio alle 20.30 su Sky Sport Arena, la Pro Recco sarà impegnata in trasferta a Zagabria contro i croati della Havk Mladost per riprendere il suo cammino dopo la sconfitta indolore nell’ultimo round contro il Ferencvaros. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 su Sky Sport Max, l’AN Brescia ospita l’Olympiacos. Per i lombardi, fermi a tre punti nel girone A, la qualificazione alla Final Four è ancora aritmeticamente possibile. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.

 

La programmazione della 5^ giornata dei quarti su Sky e NOW

MARTEDÌ 12 APRILE

  • Alle 20.30: HAVK MLADOST-PRO RECCO su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

  • Alle 20.30: AN BRESCIA-OLYMPIACOS su Sky Sport Max con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Sandro Campagna                  

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