Sci, Goggia cade in discesa libera a St. Anton

Discesa amara sulla Karl Schranz per Sofia Goggia: la bergamasca, in testa dopo il primo intermedio, è scivolata in una curva a sinistra. Una caduta per fortuna senza conseguenze. "Sto bene, sono stata troppo diretta in curva" ha spiegato a Eurosport

Si è conclusa sulle reti di protezione la discesa libera di Sofia Goggia a Sankt Anton, in Austria. L'azzurra era in testa dopo il primo intermedio sulla "Karl Schranz", ma si è inclinata troppo in una curva a sinistra (sobbalzata dopo un dosso) ed è scivolata sulle reti. Una caduta, per fortuna, senza conseguenze per Goggia che ha perso lo sci sinistro, ma si è subito rialzata per andare a valle. "Sto bene - ha spiegato l'azzurra a Eurosport - Stavo sciando bene, ma sono stata troppo diretta in curva e quando ho spinto ero sulla neve fresca e gli sci non hanno risposto". La bergamasca avrà la possibilità di rifarsi domenica nel superG, dove è leader nella classifica di specialità dopo le prime due gare.