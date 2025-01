Una Fontana di medaglie agli europei short track

Una giornata ricca di medaglie azzurre agli Europei di short track in corso a Dresda: Arianna Fontana conquista due ori, nei 1000 metri e nella staffetta femminile. Bronzo sempre nei 1000 per Elisa Confortola, argento per Pietro Sighel nei 500 metri

Arianna Fontana dovrà trovare altro spazio nella sua bacheca. L'intramontabile azzurra ha infatti conquistato due ori agli Europei di short track in corso a Dresda. Il primo nei 1000 metri, con la plurimedagliata olimpica che ha battuto l'ungherese Petra Jaszapati. Bronzo per un'altra azzurra, Elisa Confortola. L'altro oro per Arianna Fontana arriva nella staffetta femminile dei 3000 metri, insieme a Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti. E non finisce qui: l'Italia infatti festeggia anche l'argento di Pietro Sighel nei 500 metri maschili