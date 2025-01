Slittino, Votter-Oberhofer terze: è bronzo europeo

Primo podio stagionale per Andrea Votter e Marion Oberhofer che sono terze nel doppio femminile di Winterberg, prova valida tanto per la Coppa del Mondo di slittino e anche per l'assegnazione del titolo europeo. Detentrici della coppa di cristallo di specialità, le due altoatesine hanno mantenuto la terza posizione in entrambe le manche con un ritardo di 0″221 dalle austriache Egle/Kipp, vincitrici in 1'26″207 con soli 14 millesimi di margine sulle tedesche Degenhardt/Rosenthal