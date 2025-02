Moioli seconda a Beidahu: 43° podio in carriera

Michela Moioli sale sul podio a Beidahu, in Cina, nella seconda gara stagionale di Coppa del Mondo di snowboard. La bergamasca ha chiuso la gara al secondo posto, battuta soltanto dalla britannica Charlotte Bankes, in un testa a testa risolto in favore della 29enne inglese soltanto sulle gobbe finali e per pochi centesimi. Terzo posto, invece, per la francese Lea Casta. Moioli ottiene così il 43° podio in carriera in Coppa del Mondo, il primo della nuova stagione. Attualmente l'azzurra è quarta nella classifica generale di Coppa del Mondo con 112 punti, lontana 48 punti dalla leader Casta.