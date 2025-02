Nebbia a Garmisch: salta la discesa maschile

A Garmisch vince la nebbia: cancellate entrambe le prove cronometrate sulla Kandahar, per questo motivo non si disputerà la discesa di domenica. Da martedì il via ai Mondiali di Saalbach

Salta l'appuntamento con la discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. A vincere sulla pista Kandahar è stata la nebbia: a causa delle condizioni climatiche, gli organizzatori sono stati costretti a cancellare entrambe le prove cronometrate, previste venerdì e sabato. La giuria ha provato a ritardare la partenza della seconda prova fino alle 13, ma la nebbia non si è diradata. Salta, dunque, anche la gara di domenica: per regolamento, infatti, non si può svolgere una discesa libera senza alcuna prova cronometrata. Al momento, non ci sono comunicazioni da parte della Federazione internazionale di un eventuale recupero della gara cancellata a Garmisch. Adesso l'attenzione si sposterà sui Mondiali di Saalbach, in Austria. Le gare di velocità saranno le prime: gli uomini saranno impegnati venerdì 7 febbraio nel superG e domenica 9 febbraio nella discesa libera.