Brignone: "Sentivo la pressione, sono orgogliosa"

Quarta medaglia mondiale per Federica Brignone, soddisfatta dopo l'argento in superG: "Sentivo parecchia pressione, sono contenta e orgogliosa - ha spiegato a Rai Sport - Questo superG non era nelle mie corde, ma mi sono detta di aprire il gas"

Gioia e orgoglio. Sono i sentimenti di una Federica Brignone raggiante dopo aver conquistato la medaglia d'argento in superG ai Mondiali di Saalbach. "Sentivo parecchia pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me e anche io mi aspettavo di fare qualcosa di grande - ha ammesso l'azzurra a Rai Sport - Sono contenta: ho fatto qualche sbavatura, ma è andata bene". La quarta medaglia iridata di Brignone che arriva 14 anni dopo la prima, conquistata in gigante a Garmisch nel 2011. Questa, però, ha un sapore speciale perché ottenuta in superG: "Sono orgogliosa, sicuramente non era un superG nelle mie corde. Ho pensato solo al mio sci e pensare di farlo al massimo. Nel nostro sport è difficile fare bene il giorno giusto al momento giusto. In superG ai Mondiali non ci ero mai riuscita. Volevo veramente questa medaglia, sono molto felice".