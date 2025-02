Shiffrin: "Rinuncio al Gigante, ho paura"

Niente Gigante per Mikaela Shiffrin ai Mondiali. La campionessa lo ha annunciato con un post sui social: "Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici a causa del mio infortunio a Killington. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo 2 mesi fa". Sarà in pista nella combinata a squadre

Mikaela Shiffrin rinuncia al Gigante ai Mondiali, come annunciato con un lungo post sui social. "Ho messo tutta la mia energia per rimettere in forma il mio Gigante per iniziare i miei Mondiali giovedì. Il lungo racconto è... Io non ci sono. Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare in Gigante con l'intensità necessaria per le gare. Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici a causa del mio infortunio a Killington. Come sempre, ho provato a tuffarmi nella sfida, sperando di ricominciare dai Mondiali. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero fatto superare le barriere mentali. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo 2 mesi fa".