Discesa Kvitfjell, vince uno straordinario Paris!

Digiuno finito per Dominik Paris. Dopo un anno e tre mesi dall'ultima vittoria, l’azzurro trionfa nella discesa di Kvitfjell, in Norvegia. Paris batte la concorrenza della super 'armata svizzera', Odermatt su tutti, e centra il trionfo numero 23 in Coppa del Mondo (a -1 da Gustavo Thoeni). Inoltre è il suo 19° in discesa, 5° nella località norvegese. Il 35enne Paris non vinceva dal dicembre 2023, quando si impose in discesa in Val Gardena. Scondo posto per Marco Odermatt, che ha accusato un ritardo di 32 centesimi da Dominik. Sul podio anche Stefan Rogentin (+0.63).