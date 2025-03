Biathlon, Giacomel 2° nella pursuit di Nove Mesto

Tommaso Giacomel ancora protagonista nel circuito di coppa del mondo di biathlon. Il venticinquenne azzurro ha conquistato il quinto podio consecutivo grazie al secondo posto ottenuto nella pursuit maschile di Nove Mesto, nella quale è arrivato al traguardo alle spalle del dominatore di giornata Sebastian Samuelsson, con un ritardo di 26″4. Lo svedese, undicesimo nella sprint, si è reso autore di uno zero al poligono con in quale ha battuto la concorrenza per quello che è il primo trionfo della stagione, mentre Giacomel ha fatto la differenza all'ultimo poligono, dove è stato impeccabile, nonostante un problema alla carabina che lo ha costretto a interrompere la serie di tiro prima dell'ultimo colpo. Superato l'intoppo, l'azzurro ha goduto di un giro conclusivo senza stress, che gli consente di aggiornare la sua serie che nelle ultime cinque gare lo ha visto vincere la mass start di Ruhpolding, un terzo posto sia nella sprint che nella pursuit di Anterselva, e un secondo nella sprint sempre di Nove Mesto di due giorni fa. Completa il podio di giornata Johannes Boe, che precede Quentin Fillot Maillet, Sturla Laegreid e Niklas Hartweg. "Non mi monto la testa, sono sul podio con gente che arriva con il sacchetto pieno di medaglie olimpiche e iridate - le parole dell'azzurro -, io invece sono ancora all'inizio del mio cammino. Gli avversari credo abbiano imparato a rispettarmi e mi fa piacere, sono uscito bene dal Mondiale di Lenzerheide, mi sento tranquillo perché volvevo continuare a fare bene e ci sto riuscendo senza fatica".