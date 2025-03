Paris vince ancora: suo il SuperG di Kvitfjell!

Uno straordinario Dominik Paris, dopo la vittoria di venerdì in discesa, si ripete anche in SuperG a Kvitfjell (Norvegia): l'azzurro chiude una prova 'sprint' con il tempo di 1:08.98, precedendo il canadese Crawford e lo sloveno Hrobat. Quarto lo svizzero Marco Odermatt, che rimanda il trionfo aritmetico in Coppa del Mondo. Per Domme è il 24° successo in Cdm, agganciato il mito Gustav Thoeni: "Un onore, lui è una leggenda dello sport", ha detto

Dominik Paris re di Kvitfjell. L'azzurro, già vincitore della discesa di venerdì, si ripete con uno straordinario successo in SuperG sulla Olympiabakken. Sulla pista norvegese, Domme ha dominato una prova 'sprint', visto l'abbassamento della partenza a causa della nebbia. 1.08.98 il crono dell'appuntato del Centro Sportivo Carabinieri, che ha rifilato 38 centesimi al canadese James Crawford e 47 allo sloveno Miha Hrobat. Paris ha così conquistato il secondo successo stagionale, il 24° in carriera, che gli consente di agganciare nella speciale classifica un mito come Gustav Thoeni. L'altoatesino non vinceva in SuperG dal lontano 2019. Niente da fare per Odermatt, quarto al traguardo, che manca per un soffio la conquista aritmetica della Coppa del mondo generale: anche se il quarto successo consecutivo è solo una pura formalità. Tra gli altri azzurri, bene Giovanni Franzoni, 15° a +0.81. La prossima settimana si resta in Norvegia a Hafjell per un gigante e uno slalom, poi il gran finale a Sun Valley.