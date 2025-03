Adesso può scattare la festa: Federica Brignone ha vinto aritmeticamente la Coppa del Mondo di sci femminile, dopo l'annullamento della discesa di Sun Valley. In tantissimi erano accorsi per poter assistere alla gara che - con certezza quasi assoluta - l'avrebbe incoronata, e la decisione dei giudici non ha fatto altro che anticipare leggermente un verdetto che era già scritto. "Se me ne sto rendendo conto? In realtà me ne sono resa conto abbastanza tutta la stagione", le prime parole di Brignone a Sky Sport, subito dopo l'ufficialità della vittoria. "Ho cercato di concentrarmi su di me e di fare le cose che ho fatto tutto l’inverno, e oggi ero qua per rifare questo. Ovviamente la tensione c’è, è stata una giornata stranissima in cui abbiamo invertito le cose: siamo andati in palestra stamattina e avevamo la discesa alle tre del pomeriggio, ma io ero tranquilla e avrei provato a fare il massimo. Già giocarsi la Coppa del Mondo di discesa per me era qualcosa di speciale. Comunque fosse andata oggi sarebbe stato per me un successo".



