A Sky festeggia anche Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionale femminile di sci alpino: "Finora aveva vinto anche poco per il suo talento, ora sta raccogliendo tutto. Ha affinato quello che ha messo insieme negli anni, nel 2015 non aveva ancora mai provato la velocità. Si divertiva e delle contingenze positive l’hanno spinta a crederci, è polivalente e può far tutto. Lei e Goggia sono un esempio per tutte. Non si nasce così, ci si costruisce nel tempo, sono dei fari per tutto il movimento. Sono un traino e speriamo lo siano anche per le generazioni future, in Italia c’è sempre stato qualcosa e non bisogna demoralizzarsi. Speriamo raccolga ancora qualcosa, ma ora può guardare alle prossime vittorie col sorriso, qualsiasi cosa verrà andrà bene e sarà un di più"