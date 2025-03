Slalom donne, Shiffrin davanti dopo la 1^ manche

Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom sulla Greyhawk: l'americana è al comando con 59 centesimi di vantaggio sulla tedesca Duerr, l'unica sotto il secondo di ritardo. Alle 19 la seconda manche in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

Inizia con una manche fenomenale di Mikaela Shiffrin l'ultima giornata delle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley, negli Stati Uniti. L'americana è in testa dopo la prima manche dello slalom femminile, con una prova impressionante: her majesty non ha commesso sbavature e ha chiuso con un secondo di vantaggio su tutte le avversarie tranne Lena Duerr. La tedesca, seconda a metà gara, è lontana 59 centesimi. Lotta aperta, invece, per la coppa di specialità: la leader Zrinka Ljutic è 12esima, ma attenzione soprattutto a Katharina Liensberger (in classifica è lontana 51 punti dalla croata) che ha chiuso la prima manche al quarto posto. Male le italiane: Lara Della Mea è ventesima, squalificata Martina Peterlini.