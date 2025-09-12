Brignone: "Olimpiade? Non rischierò la mia salute"

"La mia salute vale molto di più di un evento sportivo, e questo deve essere molto chiaro". Così Federica Brignone risponde a 'la Repubblica' sulla possibile partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio. "Ho 35 anni e spero ancora tanti davanti. Se ce la farò a tornare per quest’inverno, bene, ma ho voglia di tornare sugli sci, penso che ce la farò, è una sfida che voglio accettare"

Federica Brignone sta lavorando ogni giorno per tornare sugli sci. Ma la sua presenza ai Giochi di Milano-Cortina è tutt'altro che certa. Lo conferma la stessa fuoriclasse valdostana, 35 anni, intervistata da 'Repubblica'. L'infortunio subito lo scorso 3 aprile (frattura di tibia e perone, rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, 43 punti di sutura) è roba seria, molto seria, anche per la Tigre. "Il mio obiettivo è tornare a vivere la mia vita ed essere una donna sana che può praticare tutti gli sport che le piacciono. Per me questo è il focus principale, oltre a tornare quest’inverno. La mia salute vale molto di più di un evento sportivo, e questo deve essere molto chiaro, nella mia testa lo è già. Ho 35 anni e spero ancora tanti davanti. Se ce la farò a tornare per quest’inverno, bene, se avrò voglia di riprovarci un anno dopo perché non mi riesce quest’anno ci riproverò".