Brignone: "Olimpiade? Non rischierò la mia salute"

Brignone: "Olimpiade 2026 Milano-Cortina? Non rischierò la mia salute"l'intervista
"La mia salute vale molto di più di un evento sportivo, e questo deve essere molto chiaro". Così Federica Brignone risponde a 'la Repubblica' sulla possibile partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio. "Ho 35 anni e spero ancora tanti davanti. Se ce la farò a tornare per quest’inverno, bene, ma ho voglia di tornare sugli sci, penso che ce la farò, è una sfida che voglio accettare"
Federica Brignone sta lavorando ogni giorno per tornare sugli sci. Ma la sua presenza ai Giochi di Milano-Cortina è tutt'altro che certa. Lo conferma la stessa fuoriclasse valdostana, 35 anni, intervistata da 'Repubblica'. L'infortunio subito lo scorso 3 aprile (frattura di tibia e perone, rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, 43 punti di sutura) è roba seria, molto seria, anche per la Tigre. "Il mio obiettivo è tornare a vivere la mia vita ed essere una donna sana che può praticare tutti gli sport che le piacciono. Per me questo è il focus principale, oltre a tornare quest’inverno. La mia salute vale molto di più di un evento sportivo, e questo deve essere molto chiaro, nella mia testa lo è già. Ho 35 anni e spero ancora tanti davanti. Se ce la farò a tornare per quest’inverno, bene, se avrò voglia di riprovarci un anno dopo perché non mi riesce quest’anno ci riproverò".
Brignone: "Una cosa è certa, voglio tornare sugli sci"
A prescindere dalle tempistiche, che sono ignote a causa della gravità dell'infortunio, Federica ha ben chiaro in testa il suo obiettivo principale: "Ho voglia di tornare sugli sci, penso che ce la farò, è una sfida che voglio accettare. Per tanti motivi, uno su tutti. Voglio dire io basta, non essere costretta da un infortunio. Anche questo deve essere chiaro. Non c’è ancora una data per il ritorno sugli sci, è lontano quel momento: corsa laterale, bloccaggi, no no, non sono assolutamente pronta. Ormai è successo, possiamo vivere il presente e soprattutto crearci un bel futuro. Gli incidenti capitano, ma decidiamo noi quanto ci possano fare del male".