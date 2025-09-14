Franzoso in coma, le ultime news dal Cile

Lo sciatore azzurro, dopo la brutta caduta di ieri nel corso di un allenamento a La Parva, in Cile, resta ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico. Il 25enne ha riportato un trauma cranico in una clinica di Santiago. Le condizioni di Matteo Franzoso sono stazionarie. Le news
Franzoso, l’incidente e poi in elicottero a Santiago
L’incidente in pista a Matteo Franzoso è avvenuto ieri pomeriggio, mentre lo sciatore azzurro si stava allenando a La Parva, in Cile, insieme agli altri azzurri specialisti delle prove veloci tra cui Dominik Paris. Franzoso sarebbe caduto e sarebbe poi andato a urtare contro una barriera. Subito soccorso è stato trasportato in elicottero nella capitale Santiago del Cile, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico
Franzoso, il comunicato di ieri della Fisi
“Brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso, a La Parva, Cile". Così la Federazione Italiana Sport Invernali ha scritto ieri nel comunicato sulle condizioni di Franzoso. "Il 25enne azzurro ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro. Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della FISI è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giovane atleta azzurro”
Chi è Matteo Franzoso: la carriera
Nato a Genova il 16 settembre del 1999, Matteo Franzoso ha 25 anni e fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Genovese ma cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha esordito in Coppa del Mondo nel dicembre del 2021, nel SuperG della Val Gardena. Diciassette le gare disputate finora, l’ultima a marzo a Kvitfjell. In carriera ha centrato per due volte la top 30 in una gara di Coppa del Mondo di SuperG: la prima nel gennaio 2023 a Cortina (28esimo), la seconda lo scorso febbraio a Crans Montana (30esimo)
