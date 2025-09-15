Tragedia nello sci, è morto Matteo Franzoso

Matteo Franzoso è morto a Santiago del Cile dopo l'incidente di due giorni fa in pista
Il discesista azzurro Matteo Franzoso era in coma da due giorni dopo la caduta in allenamento sulla pista La Parva, a 50 km da Santiago del Cile. Avrebbe compiuto 26 anni questo martedì. Il presidente della Fisi Roda: "Una tragedia per la famiglia e per il nostro sport, che ci riporta allo stato d'animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi. E' assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere"
Ghedina: "I nuovi sci sono troppo veloci, vanno cambiati"
Interpellato telefonicamente dall'Ansa, l'ex discesista e oggi maestro di sci ha parlato della necessità di ridurre il rischio per gli atleti: "Se facessi discesa libera ancora oggi, confesso che non vorrei mai che i nuovi sci venissero cambiati, danno l'adrenalina della velocità. La verità però è che sono troppo veloci, specie in curva. Ed è ora di cambiarli. Impattare un muro o un albero può essere mortale a 40/50 km all'ora. In allenamento andiamo anche a 120, eliminare del tutto il rischio non è possibile, ma bisogna fare qualcosa"
Le condoglianze della Guardia di Finanza
Franzoso apparteneva alle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, che così ricorda il suo atleta
Il cordoglio del Genoa
Tra i primi messaggi di condoglianze per la scomparsa di Franzoso c'è quello del Genoa, la squadra tifata dal ragazzo nato proprio nel capoluogo ligure
Franzoso era in Cile per allenarsi insieme agli altri velocisti azzurri
Franzoso era arrivato a La Parva il 6 settembre per la sessione di allenamenti sulla neve assieme agli altri velocisti Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese e Giovanni Franzoni. A loro si era aggiunto anche Dominik Paris.
I soccorsi, il trasporto in ospedale e il coma farmacologico
Raggiunto immediatamente grazie all'elisoccorso, sabato 13 settembre l'azzurro delle Fiamme Gialle era stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva e indotto al coma farmacologico. Col passare delle ore, però, il fisico di Franzoso non ha retto ai danni creati dal trauma.
Roda, presidente Fisi: "Staremo vicini alla famiglia di Matteo"
Il presidente Fisi si rivolge poi a tutti gli atleti: "In questo momento triste e doloroso voglio dire a tutti gli atleti e tecnici, di tutti gli sport, che la Federazione è al loro fianco e che troveranno tutto il supporto necessario - ha aggiunto il presidente della Fisi - Chiedo il massimo del rispetto per la famiglia di Matteo, alla quale staremo vicini per tutto quanto sarà necessario". Il presidente federale, il Consiglio Federale, tutti gli atleti, i tecnici e lo staff sono in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Franzoso e si stringono alla famiglia in questi giorni di dolore
Roda, presidente Fisi: "Una tragedia per il nostro sport"
"Una tragedia per la famiglia e per il nostro sport - ha detto il presidente Fisi, Flavio Roda -, un dramma che ci riporta allo stato d'animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde Lorenzi. Si rivela assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere"
La dinamica della caduta fatale in Cile
Franzoso sabato 13 settembre è caduto durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km da Santiago del Cile. L'azzurro ha affrontato male il primo, piccolo salto del tracciato di allenamento, finendo sbalzato in avanti verso le reti. Ha oltrepassato due file di reti e ha sbattuto contro la staccionata posizionata 6-7 metri fuori dal tracciato.
Chi era Matteo Franzoso: la carriera
Nato a Genova il 16 settembre del 1999, Matteo Franzoso aveva 25 anni (ne avrebbe compiuti 26 domani). Faceva parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Genovese ma cresciuto sciisticamente al Sestriere, a livello giovanile Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera. Nella stessa stagione, Franzoso aveva fatto il suo esordio in Coppa del mondo, il 17 dicembre, nel superG della Val Gardena. Sono diciassette le sue presenze nel circuito maggiore (11 superG e 6 discese), nelle quali ha fatto registrare il 28/o posto nel superG di Cortina d'Ampezzo del 28 gennaio 2023 quale miglior risultato. Sempre nel '23 aveva vinto il titolo italiano nella combinata. L'ultima partenza in Coppa risale alle gare norvegesi di Kvitfjell dello scorso marzo. In carriera aveva centrato per due volte la top 30 in una gara di Coppa del Mondo di SuperG: la prima nel gennaio 2023 a Cortina (28esimo), la seconda lo scorso febbraio a Crans Montana (30esimo)
Sci, è morto l'azzurro Matteo Franzoso: aveva 25 anni
È morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso. A darne la notizia i medici locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Il 25enne sciatore azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato 13 settembre durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena