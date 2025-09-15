Tragedia nello sci, è morto Matteo Franzoso

Nato a Genova il 16 settembre del 1999, Matteo Franzoso aveva 25 anni (ne avrebbe compiuti 26 domani). Faceva parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Genovese ma cresciuto sciisticamente al Sestriere, a livello giovanile Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera. Nella stessa stagione, Franzoso aveva fatto il suo esordio in Coppa del mondo, il 17 dicembre, nel superG della Val Gardena. Sono diciassette le sue presenze nel circuito maggiore (11 superG e 6 discese), nelle quali ha fatto registrare il 28/o posto nel superG di Cortina d'Ampezzo del 28 gennaio 2023 quale miglior risultato. Sempre nel '23 aveva vinto il titolo italiano nella combinata. L'ultima partenza in Coppa risale alle gare norvegesi di Kvitfjell dello scorso marzo. In carriera aveva centrato per due volte la top 30 in una gara di Coppa del Mondo di SuperG: la prima nel gennaio 2023 a Cortina (28esimo), la seconda lo scorso febbraio a Crans Montana (30esimo)