Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dominik Paris, infortunio caviglia: a rischio SuperG in Coppa del Mondo di sci

sci alpino

Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. Le sue condizioni saranno rivalutate prima del superG di Copper Mountain di coppa del mondo, in programma giovedì 27 novembre

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Piccolo incidente per il numero 1 dei velocisti azzurri Dominik Paris proprio alla vigilia delle sue prime gare, negli Usa. Durante un allenamento in gigante, Paris si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra andando a sbattere contro il palo porta. Il 36enne della Val d'Ultimo oggi è a riposo e poi le sue condizioni saranno rivalutate in vista del superG di giovedì prossimo a Copper Mountain, prima gara veloce del calendario. Gli esami a cui Paris è stato subito sottoposto, hanno escluso ogni tipo di danno ulteriore, fa sapere un comunicato della Fisi.

Altri Sport: Altre Notizie

Distorsione caviglia sinistra per Dominik Paris

sci alpino

Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento....

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Gurgl

sci alpino

La statunitense si aggiudica il secondo slalom consecutivo. A Gurgl Shiffrin conquista il...

World Legends Padel Tour, le Finals si avvicinano

a miami

Il 29 e il 30 novembre, a Miami, verrà messo in palio il titolo più prestigioso: quello di...

Slalom Gurgl, vince Rassat. Male gli italiani

Sci

Il francese Paco Rassat vince a sorpresa lo slalom speciale di coppa del Mondo a Gurgl, in...

Morto Scapecchi, fu campione italiano di boxe

pugilato

A 66 anni è morto l’ex pugile Alessandro Scapecchi, ex campione di boxe italiano nelle categorie...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS