Distorsione caviglia sinistra per Dominik Paris

Dominik Paris, infortunio caviglia: a rischio SuperG in Coppa del Mondo di scisci alpino
Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. Le sue condizioni saranno rivalutate prima del superG di Copper Mountain di coppa del mondo, in programma giovedì 27 novembre
Piccolo incidente per il numero 1 dei velocisti azzurri Dominik Paris proprio alla vigilia delle sue prime gare, negli Usa. Durante un allenamento in gigante, Paris si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra andando a sbattere contro il palo porta. Il 36enne della Val d'Ultimo oggi è a riposo e poi le sue condizioni saranno rivalutate in vista del superG di giovedì prossimo a Copper Mountain, prima gara veloce del calendario. Gli esami a cui Paris è stato subito sottoposto, hanno escluso ogni tipo di danno ulteriore, fa sapere un comunicato della Fisi.