Distorsione caviglia sinistra per Dominik Paris

Piccolo incidente per il numero 1 dei velocisti azzurri Dominik Paris proprio alla vigilia delle sue prime gare, negli Usa. Durante un allenamento in gigante, Paris si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra andando a sbattere contro il palo porta. Il 36enne della Val d'Ultimo oggi è a riposo e poi le sue condizioni saranno rivalutate in vista del superG di giovedì prossimo a Copper Mountain, prima gara veloce del calendario. Gli esami a cui Paris è stato subito sottoposto, hanno escluso ogni tipo di danno ulteriore, fa sapere un comunicato della Fisi.