Europei curling, Italia sconfitta ma in semifinale

Nonostante la sconfitta di misura nel match contro la Svizzera, vittoriosa per 9-8, la nazionale italiana maschile di curling si è assicurata con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale dei Campionati europei di curling in corso di svolgimento a Lohja. Nell'ultimo incontro del girone eliminatorio, in programma domani a partire dalle ore 13:00, il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner affronterà la Scozia in un match ininfluente.Per stabilire, infatti, il piazzamento finale nel Round Robin sarà necessario attendere l'esisto della sfida tra Svizzera e Norvegia. In caso di vittoria elvetica, l'Italia sarà terza, mentre in caso di successo norvegese chiuderà la prima fase al secondo posto. Le semifinali si disputeranno venerdì mattina a partire dalle 08:00.