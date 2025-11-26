Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Curling, europei: Italia in semifinale nonostante il ko con la Svizzera

curling

Gli azzurri guidati da Joel Retornaz perdono contro la Svizzera per 9-8 ma si qualificano comunque alle semifinali degli europei in corso a Lohja. Un ottimo percorso, incoraggiante soprattutto in prospettiva Giochi di Milano-Cortina

Nonostante la sconfitta di misura nel match contro la Svizzera, vittoriosa per 9-8, la nazionale italiana maschile di curling si è assicurata con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale dei Campionati europei di curling in corso di svolgimento a Lohja. Nell'ultimo incontro del girone eliminatorio, in programma domani a partire dalle ore 13:00, il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner affronterà la Scozia in un match ininfluente.Per stabilire, infatti, il piazzamento finale nel Round Robin sarà necessario attendere l'esisto della sfida tra Svizzera e Norvegia. In caso di vittoria elvetica, l'Italia sarà terza, mentre in caso di successo norvegese chiuderà la prima fase al secondo posto. Le semifinali si disputeranno venerdì mattina a partire dalle 08:00.

Altri Sport: Altre Notizie

Europei curling, Italia sconfitta ma in semifinale

curling

Gli azzurri guidati da Joel Retornaz perdono contro la Svizzera per 9-8 ma si qualificano...

Distorsione caviglia sinistra per Dominik Paris

sci alpino

Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento....

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Gurgl

sci alpino

La statunitense si aggiudica il secondo slalom consecutivo. A Gurgl Shiffrin conquista il...

World Legends Padel Tour, le Finals si avvicinano

a miami

Il 29 e il 30 novembre, a Miami, verrà messo in palio il titolo più prestigioso: quello di...

Slalom Gurgl, vince Rassat. Male gli italiani

Sci

Il francese Paco Rassat vince a sorpresa lo slalom speciale di coppa del Mondo a Gurgl, in...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS