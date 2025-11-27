SuperG Copper, Paris c'è. Kilde torna dopo 22 mesi

Dominik Paris sarà al via del primo superG stagionale a Copper Mountain. Tre giorni dopo la botta alla caviglia sinistra e dopo un intenso lavoro di fisioterapia, l'azzurro ha deciso, insieme allo staff, di partecipare alla gara d’apertura della stagione della velocità. Mercoledì, Paris ha calzato gli scarponi e ha fatto un paio di giri di pista, senza assumere antidolorifici, Saranno nove gli azzurri al via (alle 19 ora italiana): Guglielmo Bosca partirà con il 6, Mattia Casse con il 14 e Paris con il 15. Giovanni Franzoni con il 19. Quindi Christof Innerhofer con il 31, Marco Abbruzzese (che ha il posto fisso ottenuto alla fine della passata stagione) con il 41, Benjamin Alliod con il 47, Florian Schieder con il 53 e Nicolò Molteni con il 57. C’è molta attenzione per le prestazioni degli svizzeri, lo scorso anno dominatori delle prove veloci, e anche per il rientro del norvegese Alexander Aamodt Kilde, a quasi due anni dall’infortunio di Wengen del 13 gennaio 2024. La lussazione di una spalla seguita da alcune complicazioni che gli hanno sempre rinviato il rientro.