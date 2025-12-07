Gigante Tremblant, Asja Zenere 4^ dopo 1^ manche

Alice Robinson - che ieri aveva conquistato la vittoria nella stessa specialità - è in testa dopo la prima manche dello slalom gigante bis di Tremblant (Canada). Alle sue spalle l'austriaca Julia Schleib (+0.16) e la statunitense Nina O'Brien (+0.52). Ottima quarto posto per Asja Zenere, con 64 centesimi di ritardo. Sesta Mikaela Shiffrin. Indietro Sofia Goggia, in 19^ posizione. Seconda manche alle 19

Vincitrice della gara di ieri, la neozelandese Alice Robinson è al comando dopo la manche d'apertura del secondo slalom gigante di Mont Tremblant. Dietro di lei l'austriaca Julia Scheib e l'americana Nina O' Brien. Ottima prova per l'Italia di Asja Zenere, 4/a con il pettorale 22, dopo una prova solida e tutta all'attacco tanto da precedere rivali di gran livello come l'americana Mikaela Shiffrin (6/a) e la svedese Sara Hector (7/a). Per l'Italia - con cielo quasi completamente sereno e buona visibilita' ma ben 15 gradi sotto zero e molte concorrenti che usano cerotti per proteggersi le parti più' esposte del viso - ci sono poi più indietro Sofia Goggia, solo 19/a dopo una prova sottotono, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Seconda manche alle ore 19.