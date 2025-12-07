Gigante Tremblant, Asja Zenere 4^ dopo 1^ manche

Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in diretta

sci alpino

Alice Robinson - che ieri aveva conquistato la vittoria nella stessa specialità - è in testa dopo la prima manche dello slalom gigante bis di Tremblant (Canada). Alle sue spalle l'austriaca Julia Schleib (+0.16) e la statunitense Nina O'Brien (+0.52). Ottima quarto posto per Asja Zenere, con 64 centesimi di ritardo. Sesta Mikaela Shiffrin. Indietro Sofia Goggia, in 19^ posizione. Seconda manche alle 19

STARTLIST E RISULTATI LIVE

Vincitrice della gara di ieri, la neozelandese Alice Robinson è al comando dopo la manche d'apertura del secondo slalom gigante di Mont Tremblant. Dietro di lei l'austriaca Julia Scheib  e l'americana Nina O' Brien. Ottima prova per l'Italia di Asja Zenere, 4/a con il pettorale 22, dopo una prova solida e tutta all'attacco tanto da precedere rivali di gran livello come l'americana Mikaela Shiffrin (6/a) e la svedese Sara Hector (7/a). Per l'Italia - con cielo quasi completamente sereno e buona visibilita' ma ben 15 gradi sotto zero e molte concorrenti che usano cerotti per proteggersi le parti più' esposte del viso - ci sono poi più indietro Sofia Goggia, solo 19/a dopo una prova sottotono, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Seconda manche alle ore 19. 

Gigante Tremblant, ordine d'arrivo prima manche

  • 1-Alice Robinson (NZL) 1:07.44
  • 2-Julia Scheib (AUT) +0.16
  • 3-Nina O’Brien (USA) +0.52
  • 4-Asja Zenere (ITA) +0.64
  • 5-Camille Rast (SUI) +0.65
  • 6-Mikaela Shiffrin (USA) +0.72
  • 7-Sara Hector (SWE) +0.76
  • 8-Britt Richardson (CAN) +1.08
  • 9-Lena Duerr (GER) +1.11
  • 10-Stephanie Brunner (AUT) +1.21

