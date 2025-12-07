Gigante Tremblant, Asja Zenere 4^ dopo 1^ manche

Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in direttasci alpino
Vincitrice della gara di ieri, la neozelandese Alice Robinson è al comando dopo la manche d'apertura del secondo slalom gigante di Mont Tremblant. Dietro di lei l'austriaca Julia Scheib e l'americana Nina O' Brien. Ottima prova per l'Italia di Asja Zenere, 4/a con il pettorale 22, dopo una prova solida e tutta all'attacco tanto da precedere rivali di gran livello come l'americana Mikaela Shiffrin (6/a) e la svedese Sara Hector (7/a). Per l'Italia - con cielo quasi completamente sereno e buona visibilita' ma ben 15 gradi sotto zero e molte concorrenti che usano cerotti per proteggersi le parti più' esposte del viso - ci sono poi più indietro Sofia Goggia, solo 19/a dopo una prova sottotono, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Seconda manche alle ore 19.
Gigante Tremblant, ordine d'arrivo prima manche
- 1-Alice Robinson (NZL) 1:07.44
- 2-Julia Scheib (AUT) +0.16
- 3-Nina O’Brien (USA) +0.52
- 4-Asja Zenere (ITA) +0.64
- 5-Camille Rast (SUI) +0.65
- 6-Mikaela Shiffrin (USA) +0.72
- 7-Sara Hector (SWE) +0.76
- 8-Britt Richardson (CAN) +1.08
- 9-Lena Duerr (GER) +1.11
- 10-Stephanie Brunner (AUT) +1.21