Snowboard, Felicetti vince gigante parallelo

Snowboard, Mirko Felicetti vince gigante parallelo di coppa del mondo a Mylin

snowboard

Mirko Felicetti si impone nel secondo gigante parallelo della coppa del mondo di snowboard sulle nevi cinesi. Terzo posto per Maurizio Bormolini. Nel femminile fuori a quarti Lucia Dalmasso e Elisa Caffont            

L'Italia fa ancora festa a Mylin, nella coppa del mondo di snowboard: Mirko Felicetti trionfa nel secondo gigante parallelo della tappa cinese, per tornare sul gradino più alto del podio dopo l'unico successo in carriera, datato 29 febbraio 2020, nella canadese Blue Mountain, sempre in gigante. E Maurizio Bormolini si conferma sul podio, terzo: per il livignasco che resta leader della classifica generale si tratta del ventesimo podio individuale, egualmente distribuiti tra gigante e slalom. "E' una vittoria che vale tutto", l'esultanza di Felicetti. Si interrompe invece nei quarti di finale il percorso delle azzurre: Lucia Dalmasso, vincitrice di gara 1, incappa in un errore e viene superata dall'austriaca Sabine Payer, mentre Elisa Caffont si vede costretta a cedere strada a Julie Zogg dopo aver siglato il miglior tempo in qualificazione.

