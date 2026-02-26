Offerte Sky
Sci, Mikaela Shiffrin nominata cittadina onoraria di Sestriere

Sci

Her Majesty è stata nominata cittadina onoraria di Sestriere, lì dove lo scorso anno vinse la 100esima gara di Coppa del Mondo in carriera. Una delibera arrivata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, svolto mercoledì

Si rafforza il legame tra l'Italia e Mikaela Shiffrin. Pochi giorni dopo l'oro olimpico conquistato da Her Majesty a Milano-Cortina, il comune di Sestriere ha annunciato di aver conferito la cittadinanza onoraria alla fuoriclasse statunitense. Tra la località piemontese e la sciatrice, infatti, c'è un legame particolare. Qui Shiffrin ha vinto la 100esima gara in carriera in Coppa del Mondo, il 23 febbraio 2025, nello slalom sulla Kandahar G.A. Agnelli al Colle del Sestriere. Una delibera arrivata nel corso del consiglio comunale che ha concesso tre cittadinanze onorarie. Con Shiffrin, anche il prof. Matteo Bassetti per la medicina e Pierflavio Gallina per la cultura e l'arte.

Shiffrin e il Sestriere

Shiffrin ha messo due volte il suo timbro al Sestriere. Il primo successo in Coppa del Mondo sulle piste piemontesi risale all'11 dicembre 2016, sempre in slalom. Lo scorso anno, invece, una vittoria significativa per la statunitense che arrivava dall'infortunio di Killington e le tante difficoltà in gigante nelle giornate precedenti. Shiffrin è stata dominante quest'anno tra i pali stretti con sette vittorie in Coppa del Mondo, la coppa di specialità già vinta e la classifica generale sempre più vicina.

