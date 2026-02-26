Si rafforza il legame tra l'Italia e Mikaela Shiffrin. Pochi giorni dopo l'oro olimpico conquistato da Her Majesty a Milano-Cortina, il comune di Sestriere ha annunciato di aver conferito la cittadinanza onoraria alla fuoriclasse statunitense. Tra la località piemontese e la sciatrice, infatti, c'è un legame particolare. Qui Shiffrin ha vinto la 100esima gara in carriera in Coppa del Mondo, il 23 febbraio 2025, nello slalom sulla Kandahar G.A. Agnelli al Colle del Sestriere. Una delibera arrivata nel corso del consiglio comunale che ha concesso tre cittadinanze onorarie. Con Shiffrin, anche il prof. Matteo Bassetti per la medicina e Pierflavio Gallina per la cultura e l'arte.