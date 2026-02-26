Offerte Sky
Federica Brignone, conferenza LIVE da Soldeu alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo

live Sci

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte da Soldeu con una tre giorni dedicata alle prove veloci. C'è anche Federica Brignone che, dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera, alle 14.10 interverrà in una video conferenza. Sul nostro liveblog la diretta testuale

LIVE

Il programma del weekend a Soldeu

  • Venerdì ore 11: discesa libera
  • Sabato ore 10.15: superG
  • Domenica ore 10.15: superG

Il calendario di Brignone

Sarà un finale di stagione denso di appuntamenti per Federica Brignone che ha un chiaro obiettivo: qualicarsi alle finali di Coppa del Mondo, in programma a fine marzo a Lillehammer (Norvegia). Di seguito il calendario di Federica

Brignone in pista già nel weekend: il suo calendario

Brignone ha saltato oggi la seconda prova di discesa libera sulla "Aliga". Una scelta precauzionale della valdostana che aveva concluso la prima prova al 17° posto, lontana 1''58 da Ester Ledecka

Brignone alle 14.10 interverrà in una video conferenza da Soldeu: sul nostro liveblog la diretta testuale

Riparte da Soldeu il cammino in Coppa del Mondo di Federica Brignone. Reduce dai due ori olimpici, la Tigre di La Salle è una delle azzurre che in questo weekend saranno impegnate nelle provi veloci sulle nevi andorrane

