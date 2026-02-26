La Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte da Soldeu con una tre giorni dedicata alle prove veloci. C'è anche Federica Brignone che, dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera, alle 14.10 interverrà in una video conferenza. Sul nostro liveblog la diretta testuale
Il programma del weekend a Soldeu
- Venerdì ore 11: discesa libera
- Sabato ore 10.15: superG
- Domenica ore 10.15: superG
Il calendario di Brignone
Sarà un finale di stagione denso di appuntamenti per Federica Brignone che ha un chiaro obiettivo: qualicarsi alle finali di Coppa del Mondo, in programma a fine marzo a Lillehammer (Norvegia). Di seguito il calendario di Federica
Brignone ha saltato oggi la seconda prova di discesa libera sulla "Aliga". Una scelta precauzionale della valdostana che aveva concluso la prima prova al 17° posto, lontana 1''58 da Ester Ledecka
Riparte da Soldeu il cammino in Coppa del Mondo di Federica Brignone. Reduce dai due ori olimpici, la Tigre di La Salle è una delle azzurre che in questo weekend saranno impegnate nelle provi veloci sulle nevi andorrane