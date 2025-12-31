Offerte Sky
Sci di fondo, Tour de Ski: Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino 16°

Tour de Ski

Lo statunitense è stato il migliore a Dobbiaco nella terza tappa del Tour de Ski, caratterizzata dall'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie. Secondo posto per l'austriaco Benjamin Moser, completa il podio il norvegese Lars Heggen. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro all'Olimpiade di Milano-Cortina, ha chiuso 16° con un gap di 9″2 da Schumacher

TUTTI I PORTABANDIERA AZZURRI ALLE OLIMPIADI

Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, a Dobbiaco (Bolzano), terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 chilometri (1700+3300 metri) del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9'35″4 davanti all'austriaco Benjamin Moser (+0″2) e al norvegese Lars Heggen (+0″6); ottavo posto quindi per Emil Iversen (+7″1), vincitore della prima serie, con Johannes Klaebo 12° a 8″6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klaebo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9″2 su Schumacher, mentre Elia Barp si é imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9″8. Davide Graz ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo (+11″5), seguito da Francesco De Fabiani (+12″5 nella terza serie), con Simone Daprà e Simone Mocellini rispettivamente 55° e 57°.

