Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, a Dobbiaco (Bolzano), terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 chilometri (1700+3300 metri) del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9'35″4 davanti all'austriaco Benjamin Moser (+0″2) e al norvegese Lars Heggen (+0″6); ottavo posto quindi per Emil Iversen (+7″1), vincitore della prima serie, con Johannes Klaebo 12° a 8″6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klaebo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9″2 su Schumacher, mentre Elia Barp si é imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9″8. Davide Graz ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo (+11″5), seguito da Francesco De Fabiani (+12″5 nella terza serie), con Simone Daprà e Simone Mocellini rispettivamente 55° e 57°.