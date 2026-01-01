Offerte Sky
Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco nella 20km inseguimento

sci di fondo

Nella tappa di Dobbiaco del Tour de Ski l'azzurro, che sarà uno dei quattro portabandiera a Milano-Cortina, sfiora il podio nella 20 chilometri a inseguimento in tecnica classica. Un quarto posto per Pellegrino che comunque conferma il buono stato di forma

Federico Pellegrino sfiora il podio nella 20 chilometri ad inseguimento in tecnica classica che a Dobbiaco ha completato la tappa pusterese del ventesimo Tour de Ski. Johannes Klaebo si conferma imprendibile vincendo in solitaria dopo 46'01″7 di gara: il campione valdostano, che sarà portabandiera ai Giochi di Milano Cortina, è protagonista nel gruppo inseguitore, cedendo solo al fotofinish allo svedese Edvin Anger il duello per il terzo posto, alle spalle anche dell'altro norvegese Mattis Stenshagen. Se il norvegese ha ragionevoli speranze di confermarsi sul trono del Tour de Ski, alle sue spalle i giochi restano aperti con le due tappe di sabato e domenica in Val di Fiemme. Gara positiva per Elia Barp che chiude al quattordicesimo posto che si conferma tredicesimo nella classifica generale del Tour

