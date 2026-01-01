Tour de Ski, Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco

Federico Pellegrino sfiora il podio nella 20 chilometri ad inseguimento in tecnica classica che a Dobbiaco ha completato la tappa pusterese del ventesimo Tour de Ski. Johannes Klaebo si conferma imprendibile vincendo in solitaria dopo 46'01″7 di gara: il campione valdostano, che sarà portabandiera ai Giochi di Milano Cortina, è protagonista nel gruppo inseguitore, cedendo solo al fotofinish allo svedese Edvin Anger il duello per il terzo posto, alle spalle anche dell'altro norvegese Mattis Stenshagen. Se il norvegese ha ragionevoli speranze di confermarsi sul trono del Tour de Ski, alle sue spalle i giochi restano aperti con le due tappe di sabato e domenica in Val di Fiemme. Gara positiva per Elia Barp che chiude al quattordicesimo posto che si conferma tredicesimo nella classifica generale del Tour