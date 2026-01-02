Da venerdì 2 gennaio appuntamento con la nuova produzione originale ‘3Tre – Il numero magico dello sci’ in onda su Sky e NOW. Il racconto dei 75 anni della pista di Madonna di Campiglio con i trionfi dei campionissimi che hanno scritto la storia 3TRE - IL NUMERO MAGICO DELLO SCI: GIORGIO ROCCA

Una pista da sci, così iconica da diventare simbolo di un intero sport. È quanto accaduto alla 3Tre, la classica e storica competizione di Madonna di Campiglio. Settantacinque anni vissuti intensamente, tra vittorie indimenticabili e imprese di grandi campioni, un evento che unisce storia, sport e territorio. Un simbolo dello sci italiano, celebre per il suo Canalone Miramonti, la pista leggendaria e tecnicamente impegnativa. La sua fama deriva dalla storia, dalla bellezza delle Dolomiti, dall'atmosfera unica e dal forte legame con grandi campioni del presente e del passato, che hanno rappresentato l'eccellenza dello sci alpino italiano nel mondo.

La nuova produzione originale Sky Sport Un’affascinante avventura ripercorsa da '3Tre – Il numero magico dello sci', la nuova produzione originale Sky Sport dedicata a uno degli slalom più spettacolari del "circo bianco". Il documentario - realizzato con il supporto di Trentino Marketing - racconta la storia della celebre pista attraverso le testimonianze dei campioni che lì hanno ottenuto alcuni dei loro più significativi successi in carriera. Da venerdì 2 gennaio su Sky e in streaming su NOW, Sky Sport celebra la leggenda della celebre pista nel cuore delle Dolomiti ricostruendo, brivido dopo brivido, le vittorie che hanno contribuito a fare la storia di uno slalom in cui la notte è illuminata da luci sfavillanti e il suono (non rumore) del ghiaccio racconta l’emozione che, col boato della folla, ti accompagna dal cancelletto fino al traguardo.

Le testimonianze dei grandi campioni Una storia tra mito e gesta sportive evocata e raccontata da chi, su quella pista, ha scritto pagine indimenticabili e indelebili dello sci mondiale: da Gustav Thoeni e Piero Gros a Alberto Tomba, da Paolo De Chiesa e Giorgio Rocca, ultimo italiano a vincere nel 2005, a Ingemar Stenmark, che proprio a Madonna di Campiglio vinse la sua prima gara di Coppa del Mondo. Un racconto corale, non solo degli sportivi ma anche di tutti gli addetti ai lavori che hanno saputo trasformare questa pista in un pezzo vivo della leggenda dello sport italiano.