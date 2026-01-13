Offerte Sky
Snowboard, Dalmasso-Bormolini: è doppietta azzurra nel parallelo a Bad Gastein

snowboard

Una serata trionfale per lo snowboard azzurro, con una super doppietta: a Bad Gastein, in Austria, Lucia Dalmasso vince lo slalom parallelo femminile. Nella prova maschile è Maurizio Bormolini a trionfare

Prosegue l'ottimo momento dello snowboard azzurro. E' una grande italia nella notte di Bad Gastein con Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso trionfatori nello slalom parallelo di Coppa del mondo. Sulla pista 'Bucheben' della localita' austriaca, lo snowboarder di Livigno ha centrato la nona vittoria in carriera, secondo successo stagionale dopo quello del gigante di apertura a Mylin. Per Bormolini è l'ottava vittoria in carriera e il ventunesimo podio in Coppa. E si conferma nella sua pista preferita: a Bad Gastein ha infatti trionfato anche nel 2023 e n3l 2024. Per Lucia Dalmasso è la quarta vittoria di sempre, la seconda di quest'inverno. Bormolini in finale ha sconfitto il bulgaro Alexander Krashniak, Dalmasso l'olandese Michelle Dekker. La tavola azzurra sale a nove vittorie complessive in Coppa in questa stagione. 

