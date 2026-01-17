Biathlon, Giacomel secondo nella Sprint 10 km a Ruhpoldingbiathlon
Quarto podio consecutivo in coppa del mondo per l'azzurro, che nella sprint 10 km a Ruhpolding si arrende solamente allo svedese Samuelsson. Giacomel resta in testa nelle classifiche generale e di specialità
Secondo posto per Tommaso Giacomel nella sprint 10 chilometri di Ruhpolding. Meglio dell'azzurro - che resta in testa nella classifiche generale e di specialità della coppa del mondo di biathlon - solamente lo svedese Sebastian Samuelsson (che chiude senza errori), con un vantaggio di 17.6. Per Giacomel invece un errore nella sessione a terra, dalla quale esce con il 15° tempo complessivo. Poi un grande ritmo nel secondo giro e nel tratto finale, intervallate da un secondo poligono perfetto. Terza posizione per il norvegese Isak Frey.
La classifica finale
- Sebastian Samuelsson (SVE) 21’53″3
- Tommaso Giacomel (ITA) +17″6
- Isak Frey (NOR) +34″3
- Quentin Fillon Maillet (FRA) +41″2
- Eric Perrot (FRA) +42″2