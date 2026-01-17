Federico Pellegrino termina la sprint in tecnica libera di Oberhof al secondo posto dietro Lars Heggen, giovane talento norvegese classe 2005, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Il 35enne valdostano delle Fiamme Oro, alla sua presenza numero 300 in gare individuali in Coppa del Mondo, centra il suo secondo podio stagionale e il 29esimo in carriera, ripetendo il secondo posto ottenuto su suolo tedesco nel 2013. Nonostante l'assenza dei big norvegesi e francesi, Pellegrino conferma il suo buon momento di forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina in cui sarà portabandiera.