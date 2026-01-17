Sci di fondo, Federico Pellegrino secondo nella sprint a tecnica libera di Oberhofsci di fondo
Federico Pellegrino, alla presenza numero 300 in gare individuali in Coppa del Mondo, chiude al secondo posto la sprint in tecnica libera di Oberhof, battuto dal classe 2005 norvegese Lars Heggen
Federico Pellegrino termina la sprint in tecnica libera di Oberhof al secondo posto dietro Lars Heggen, giovane talento norvegese classe 2005, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Il 35enne valdostano delle Fiamme Oro, alla sua presenza numero 300 in gare individuali in Coppa del Mondo, centra il suo secondo podio stagionale e il 29esimo in carriera, ripetendo il secondo posto ottenuto su suolo tedesco nel 2013. Nonostante l'assenza dei big norvegesi e francesi, Pellegrino conferma il suo buon momento di forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina in cui sarà portabandiera.
Prova femminile, De Martin Pinter in finale
Nella prova femminile si è distinta la classe 2004 azzurra Iris De Martin Pinter, che con il suo sesto posto ha centrato la finale, poi chiusa con una caduta. Per l'Italia si tratta della prima presenza in finale di una sprint da Lucia Scardoni nel dicembre 2020.