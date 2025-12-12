Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: tutte le classifiche
Marco Odermatt è in testa alla classifica generale di Coppa del mondo di sci alpino maschile. Lo svizzero precede l'austriaco Kriechmayr e il norvegese Kristoffersen. Vinatzer unico azzurro in Top-10. Ecco la classifica generale e le classifiche di specialità
- 445 punti
- 227 punti
- 218 punti
- 200 punti
- 197 punti
- 186 punti
- 181 punti
- 178 punti
- 169 punti
- 140 punti
- Marco Odermatt (Sui) 100 punti
- Ryan Cochran-Siegle (Usa) 80 punti
- Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 60 punti
- Franjo Von Allmen (Sui) 50 punti
- Vincent Kriechmayr (Aut) 40 punti
- Paco Rassat (Fra) 140 punti
- Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 126 punti
- Clement Noel (Fra) 102 punti
- Timon Haugan (Nor) 95 punti
- Armand Marchant (Bel) 80 punti
- Marco Odermatt (Sui) 200 punti
- Stefan Brennsteiner 200 punti
- Henrik Kristoffersen (Nor) 176 punti
- Alex Vinatzer (Ita) 157 punti
- Marco Schwarz (Bra) 139 punti
- Vincent Kriechmayr (Aut) 180 punti
- Marco Odermatt (Sui) 145 punti
- Fredrik Moeller (Nor) 125 punti
- Raphael Haaser (Aut) 120 punti
- Stefan Babinsky (Aut) 79 punti