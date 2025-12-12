Offerte Sky
Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: tutte le classifiche

sci alpino fotogallery
Marco Odermatt è in testa alla classifica generale di Coppa del mondo di sci alpino maschile. Lo svizzero precede l'austriaco Kriechmayr e il norvegese Kristoffersen. Vinatzer unico azzurro in Top-10. Ecco la classifica generale e le classifiche di specialità

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

sci alpino

Mikaela Shiffrin guida la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2025-26. A seguire Lara Colturi...

Sciatrici vincenti in CdM: Vonn la più 'anziana'

sci alpino

Dopo oltre sette anni, Lindsey Vonn torna a vincere una gara di Coppa del mondo, dominando la...

epa12586964 Lindsey Vonn of the United States reacts in finish area during the women's Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in St. Moritz, Switzerland, 12 December 2025. EPA/CLAUDIO THOMA

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

sci alpino

Marco Odermatt è in testa alla classifica generale di Coppa del mondo di sci alpino maschile. Lo...

È morto l'uomo che ha portato in trionfo Maradona

le storie

Nel giorno dello storico trionfo argentino del 1986 si ritrovò in campo: Maradona gli chiese di...

L'alpinista Skofic e quell'impresa...SPETTACOLARE

l'impresa

Un'impresa a 2.500 metri di quota, a 100 km/h e con un solo paracadute: è quanto realizzato...

    Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^

    Sci

    A Sankt Moritz, nella prima discesa libera femminile della stagione, una pazzesca Lindsey Vonn...

    Caduta Gisin: lesioni a colonna, ginocchio e polso

    Sci

    Caduta per Michelle Gisin, finita contro le reti a oltre 110 km/h nella seconda prova della...

    Skicross, doppietta Deromedis-Zorzi in Francia

    val thorens

    Simone Deromedis vince la prima gara stagione di Coppa del Mondo di skicross in Val Thorens...