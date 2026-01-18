Offerte Sky
Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz? Possibilità concreta: situazione ad oggi

Sci
Dody Nicolussi

Dody Nicolussi

L'azzurra risulta regolarmente iscritta al gigante di Kronplatz, in programma martedì. Domani l'estrazione dei pettorali per la gara che potrebbe vederla ritornare in pista dopo l'infortunio dello scorso aprile. Fosse confermata la partecipazione, sarebbe un passo importante verso le Olimpiadi di Milan-Cortina

SUPERG FEMMINILE TARVISIO: RISULTATI E CLASSIFICHE

Federica Brignone parteciperà allo slalom gigante di Kronplatz? Al momento la possibilità è concreta. La 35enne, reduce dal grave infortunio dello scorso aprile (frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone), risulta iscritta all'albergo e nella entry list della gara a Plan de Corones, in Alto Adige, ma lo stesso era avvenuto a Tarvisio prima che la sciatrice optasse per la cancellazione. Non c'è ancora certezza sulla sua partecipazione alla 14^ prova della Coppa del Mondo, in programma martedì 20 gennaio. C'è un altro aspetto da considerare: nei giorni scorsi Brignone ha subito una leggera insaccata al ginocchio, in allenamento a Cortina. Un problema che sembra superato pienamente, anche se la stessa Brignone nei giorni scorsi si era sentita più a suo agio sulel curve ad alta velocità di SuperG e discesa rispetto a quelle più strette di gigante dove sentiva ancora un po' di dolore. 

Questo lunedì comunque ci sarà l'estrazione dei pettorali e verrà sciolto il dubbio. Un ritorno in pista che ovviamente sarebbe un passo importantissimo verso le Olimpiadi di Milano-Cortina.

