Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Spindleruv Mlyn: risultato in diretta

sci alpino

Appuntamento con lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) per la coppa del mondo femminile di sci alpino. Mikaela Shiffrin e Camille Rast divise da 140 punti in classifica generale, partono rispettivamente col pettorale 14 e 2. Tra le favorite anche la neozelandese Robinson e l'austriaca Scheib. Otto italiane al via: oltre a Della Mea in pista anche Zenere, Steinmair, Trocker, Collomb, Mathiou, Ghisalberti e Agnelli. Prima manche alle 10, seconda alle 13.30

STARTLIST E RISULTATI LIVE: CLICCA QUI

