Campione con la racchetta, ma anche sugli sci. Oltre al presente da fuoriclasse del tennis, è noto il passato di Jannik Sinner che da piccolo trionfava anche sulle nevi. Tra i "battuti" dall'altoatesino c'è anche Giovanni Franzoni, protagonista dello sci italiano dopo il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen. Bisogna tornare indietro al 2009, in un gigante categoria 2001 disputato a San Sicario. A vincere è un certo "Yannik Sinn", in 45''15. Dietro quel nome accorciato, però, c'è l'attuale n. 2 al mondo Atp e quattro volte campione Slam, che allora aveva soltanto 7 anni. Scorrendo l'ordine d'arrivo al 12° posto c'è Giovanni Franzoni con il tempo di 49''09, quattro secondi in più rispetto a Sinner.

