Sinner e Franzoni, quando Jannik lo batteva con 4 secondi di vantaggio

Sci

Tra i successi sugli sci da ragazzo di Sinner c'è una gara a San Sicario nel 2009: nell'ordine d'arrivo c'era anche Giovanni Franzoso, protagonista del weekend con il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen, arrivato al traguardo con 4 secondi di ritardo da Jannik

Campione con la racchetta, ma anche sugli sci. Oltre al presente da fuoriclasse del tennis, è noto il passato di Jannik Sinner che da piccolo trionfava anche sulle nevi. Tra i "battuti" dall'altoatesino c'è anche Giovanni Franzoni, protagonista dello sci italiano dopo il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen. Bisogna tornare indietro al 2009, in un gigante categoria 2001 disputato a San Sicario. A vincere è un certo "Yannik Sinn", in 45''15. Dietro quel nome accorciato, però, c'è l'attuale n. 2 al mondo Atp e quattro volte campione Slam, che allora aveva soltanto 7 anni. Scorrendo l'ordine d'arrivo al 12° posto c'è Giovanni Franzoni con il tempo di 49''09, quattro secondi in più rispetto a Sinner. 

Franzoni: "Vinto a Wengen dove mi infortunai 3 anni fa"
L'ordine d'arrivo della gara di San Sicario

