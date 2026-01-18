Offerte Sky
Coppa del Mondo Snowboard, Elisa Caffont vince gigante parallelo di Bansko

snowboard

L’azzurra ha trionfato in Bulgaria, centrando il secondo successo della sua stagione e della carriera dopo quello di Davos a dicembre. Le vittorie per il team azzurro salgono a undici in questa prima parte di stagione. Quarta l’altra azzurra Dalmasso

SCI, BRIGNONE TORNA MARTEDI' IN GIGANTE

 

Elisa Caffont ha vinto il gigante parallelo di snowboard Bansko, in Bulgaria, e ha così centrato il secondo successo della stagione e della carriera: la bellunese si è aggiudicata la finale contro la giapponese Tsubaki Miki per salire nuovamente sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato a dicembre lo slalom di Davos. Sale invece a quota 7 il bottino dei podi individuali nel massimo circuito per la veneta mentre i successi per il team azzurro sono già 11 in questa prima parte di stagione. Nella seconda sfida sulla pista intitolata ad Alberto Tomba, Caffont ha meritato la finale nel duello tutto azzurro con Lucia Dalmasso in semifinale: la sfida tra bellunesi premia Caffont, con Dalmasso costretta ad affrontare la small final con la tedesca Ramona Hofmeister che fa suo il terzo posto, lasciando la quarta piazza all'azzurra. Era invece uscita negli ottavi Jasmin Coratti

Caffont: “A breve arrivano le Olimpiadi…”

"Le condizioni erano difficili e Miki molto forte -ha detto al traguardo Elisa Caffont- non ho potuto scegliere il tracciato in finale ed è stata dura. Ho maturato la consapevolezza delle mie possibilità e credo sempre più in me stessa. A breve arrivano le Olimpiadi, sono una storia davvero a parte e vedremo a febbraio. Intanto testa a Simonhohe per un altro gigante".

