Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sci nordico, Barp/Pellegrino secondi a Goms nella team sprint in tecnica libera

sci nordico

Seconda posizione per Elia Barp e Federico Pellegrino nella team sprint in tecnica libera di coppa del mondo di sci nordico. A Goms (Svizzera) successo per i norvegesi Amudsen/Hedegart. Quarti Davide Graz e Martino Carollo

Elia Barp e Federico Pellegrino sono ancora una volta secondi nella team sprint in tecnica libera di coppa del mondo di sci nordico: il veneto e il valdostano chiudono la prova di Goms (Svizzera) alle spalle della sola Norvegia (Amudsen/Hedegart) confermando il piazzamento ottenuto a dicembre a Davos nell'analoga prova. E ai piedi del podio, preceduti dagli Stati Uniti, sono quarti Davide Graz e Martino Carollo: non potevano esserci riscontri migliori per i due team azzurri a pochi giorni dalla sfida olimpica in programma il 18 febbraio in Val di Fiemme. La Norvegia fa la gara e prova a rompere l'equilibrio sin dalla terza frazione, acquisendo un risicato ma significativo margine che consente di tagliare davanti a tutti il traguardo. Alle spalle della Norvegia, la lotta è apertissima, con Graz e Barp che si incaricano in prima persona dell'inseguimento su Amundsen nel penultimo atto della prova. Un'azione che consente nella frazione conclusiva a Pellegrino e a Carollo di sfidare gli Stati Uniti per il podio: il valdostano riesce a tenere la scia di Gus Schumacher nella salita conclusiva, per poi infilarlo in vista del traguardo e centrare la piazza d'onore, con Italia 2 quarta seguita a distanza da Svezia e dai padroni di casa della Svizzera. Successo tedesco invece nella prova femminile con Gimmler/Rydzek che tagliano il traguardo davanti alle due formazioni norvegesi formate nell'ordine da Slind/Drivenes e Gr›tting/Weng. Caterina Ganz e Nicole Monsorno sono ottave con Federica Cassol ed Iris De Martin Pinter dodicesime in una sfortunata finale, parzialmente compromessa da un contatto fortuito tra le azzurre nella seconda frazione Domani la tappa di Goms propone una sprint in tecnica classica, altra prova generale a pochi giorni dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026; turno di qualificazione a partire dalle 10, batterie dalle 12:30

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

SuperG Kitzbuehel, trionfo Odermatt. Casse 6°

Sci

Sulla mitica Streif il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt trionfa con il tempo di 1:08.41....

Short individual, Hofer terzo a Nove Mesto

BIATHLON

Applausi per Lukas Hofer, che chiude al terzo posto nella short individual di Coppa del Mondo di...

Brignone: "Sono tornata, a Cortina test velocità"

VIDEO

L'emozione di Federica Brignone intervistata a caldo da Dody Nicolussi dopo l'incredibile sesto...

Mei: "Jacobs torna ad allenarsi con Camossi"

Atletica

A oltre due anni dalla separazione, Marcell Jacobs sarà di nuovo agli ordini dell'allenatore con...

Gigante Kronplatz: vince Scheib, super Brignone 6^

Sci

Un gran ritorno per Federica Brignone che chiude al 6^ posto lo slalom gigante di Kronplatz....
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS