Snowboard, Roland Fischnaller vince gigante parallelo a Simonhohe

snowboard

Il 45enne altoatesino si aggiudica lo slalom gigante parallelo maschile di Simonhohe (Austria) nella coppa del mondo di snowboard. Terza posizione per Aaron March, che conserva il primo posto in classifica generale. Nella gara femminile vince Ledecka, quinta Lucia Dalmasso

Ancora una vittoria per Roland Fischnaller nel circuito di coppa del mondo di snowboard. Il 45enne altoatesino arricchisce la sua bacheca di trionfi aggiudicandosi lo slalom gigante parallelo maschile di Simonhohe, in Austria, dove ha superato nella big final l’austriaco Fabian Obmann. Aaron March si è invece aggiudicato la finalina per il terzo posto a danno del coreano Sangho Lee, consentendo all’Italia di conquistare il podio stagionale numero 24 (arricchito da 12 successi) nello snowboard alpino, mentre Fischnaller aggiorna a 25 trionfi (e 55 podi) il proprio curriculum, a distanza di 16 anni dal primo trionfo. March comanda la generale con 515 punti contro i 491 di Maurizio Bormolini (scivolato negli ottavi di finale) e quella di slalom gigante parallelo con 410 punti, invece Bormolini è leader provvisorio nello slalom parallelo con 132. La gara di giornata vede fra i piazzati anche Tommy Rabanser all’ottavo posto, Edwin Coratti al nono, non si sono qualificati Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Mike Santuari, Marc Hofer e Fabian Lantschner e Manuel Haller.

Slalom gigante parallelo femminile: vince Ledecka, quinta Dalmasso

Il ritorno di Ester Ledecka nella gara femminile ha segnato subito la vittoria della ceca, che nella big final ha preceduto l’olandese Michelle Dekker, terzo posto per l’altra ceca Zuzana Maderova sulla giapponese Tsubaki Miki. Quinta e migliore azzurra Lucia Dalmasso, seguita da Jasmin Coratti ottava, Elisa Caffont 12sima, Sofia Valle 25sima ed Elisa Fava 30sima. Caffont conserva il primo posto nella generale con 580 punti e in PSL, mentre è seconda in PGS con 435 punti dietro a Miki con 480. Sabato 24 gennaio il programma prevede la disputa dello slalom gigante parallelo a squadre.

 

(Fonte: fisi.org)

