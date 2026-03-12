Offerte Sky
Atletica, per Duplantis record del mondo nell'asta a Uppsala

Atletica

Nuovo record del mondo nel salto con l'asta per Armand Duplantis. Nel meeting di Uppsala, in Svezia, ha saltato 6.31 metri al primo tentativo. Superato il limite di 6.30 che aveva ottenuto lo scorso settembre ai Mondiali di Tokyo. Quello di oggi è il 15° record del mondo fatto segnare in carriera dallo svedese

Ormai non fa più notizia ma restano i suoi numeri impressionanti. A Uppsala, in Svezia, durante l'evento Silver organizzato ogni anno nell'ambito del World Athletics Indoor Tour, Armand Duplantis ha firmato il 15esimo record del mondo nel salto con l'asta volando a 6.31 metri al primo tentativo: il precedente primato (6.30) era stato stabilito lo scorso settembre a Tokyo durante i Mondiali di atletica. "Questa è casa mia. Questa è casa nostra. È così. E sapete che ogni volta che sono in passerella, vi rappresento. E lo faccio con grande orgoglio", ha detto al pubblico subito dopo aver stabilito il suo nuovo record. Il norvegese Sondre Guttormsen (6,00 m) è stato l'unico altro concorrente a superare i 6 metri in questa gara

