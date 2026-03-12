Ormai non fa più notizia ma restano i suoi numeri impressionanti. A Uppsala, in Svezia, durante l'evento Silver organizzato ogni anno nell'ambito del World Athletics Indoor Tour, Armand Duplantis ha firmato il 15esimo record del mondo nel salto con l'asta volando a 6.31 metri al primo tentativo: il precedente primato (6.30) era stato stabilito lo scorso settembre a Tokyo durante i Mondiali di atletica. "Questa è casa mia. Questa è casa nostra. È così. E sapete che ogni volta che sono in passerella, vi rappresento. E lo faccio con grande orgoglio", ha detto al pubblico subito dopo aver stabilito il suo nuovo record. Il norvegese Sondre Guttormsen (6,00 m) è stato l'unico altro concorrente a superare i 6 metri in questa gara