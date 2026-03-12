Dal boom di Milano-Cortina, al Mondiale. Manca pochissimo per la massima rassegna iridata femminile curling a Calgary (Canada). Tredici nazioni, con l’Italia schierata con la stessa squadra dell’ultima Olimpiade: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani, seguite dagli allenatori nazionali Sören Gran e Marco Mariani. "La squadra deve esprimere un buon gioco e restiamo fiduciosi, perché sono sicuro che le ragazze daranno il massimo - ha detto Mariani -. Vedremo quale sarà l'esito di questo Mondiale dopo il nono posto a Cortina".