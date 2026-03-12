Offerte Sky
Mondiali curling femminile 2026: calendario, orari e squadra dell’Italia

CURLING

Dopo le emozioni olimpiche di Milano-Cortina, l'Italia del curling femmibile torna sul ghiaccio per i Mondiali 2026 di Calgary (14-22 marzo). Il Ct Mariani conferma in blocco la squadra guidata da Stefania Constantini. Ecco il format del torneo e il calendario completo con tutti gli orari

ascolta articolo

Dal boom di Milano-Cortina, al Mondiale. Manca pochissimo per la massima rassegna iridata femminile curling a Calgary (Canada). Tredici nazioni, con l’Italia schierata con la stessa squadra dell’ultima Olimpiade: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani, seguite dagli allenatori nazionali Sören Gran e Marco Mariani. "La squadra deve esprimere un buon gioco e restiamo fiduciosi, perché sono sicuro che le ragazze daranno il massimo - ha detto Mariani -. Vedremo quale sarà l'esito di questo Mondiale dopo il nono posto a Cortina".

Calendario Italia ai Mondiali: date e orari di tutte le partite

Domenica 15 marzo

·       Ore 02.00 Italia-Corea del Sud

·       Ore 20.30 Svezia-Italia

Lunedì 16 marzo

·       Ore 01.30 Italia-Australia

·       Ore 21.00 Cina-Italia

Martedì 17 marzo

·       Ore 16.00 Italia-Canada

·       Ore 21.00 Italia-Norvegia

Mercoledì 18 marzo

·       Ore 16.00 Giappone-Italia

·       Ore 21.00 USA-Italia

Giovedì 19 marzo

·       Ore 16.00 Italia- Danimarca

Venerdì 20 marzo

·       Ore 02.00 Italia-Scozia

·       Ore 16.00 Svizzera-Italia

Sabato 21 marzo

·       Ore 02.00 Turchi-Italia

·       Ore 17.00 Eventuale playoff

·       Ore 23.00 Eventuale semifinale

Domenica 22 marzo

·       Ore 16.00 Eventuale finale per il bronzo

·       Ore 22.00 Eventuale finale per l’oro

Il format: come si arriva alla finale

Il format prevede un round robin. Al termine sei Paesi avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. La 1^ e la 2^ classificata accederanno alle semifinali. Chi giungerà tra il 3° e il 6° posto dovrà partecipare al 'Qualification Game’: in sostanza dei quarti di finale. Nel 2025, l'Italia ha chiuso l'edizione di Uijeongbu al 10° posto, mentre il miglior risultato di sempre l'ha ottenuto con la quarta piazza a Sydney 2024.

