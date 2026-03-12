Offerte Sky
L'imbattibile Klaebo cade e si deve arrendere

sci di fondo

Non sempre si può vincere. Ma per fermare Johannes Klaebo, il fuoriclasse dello sci di fondo, fresco reduce dai 6 trionfi olimpici a Milano-Cortina, c'è voluto l'effetto... valanga innescato dalla caduta, in semifinale, dello statunitense Ben Ogden, durante la sprint a tecnica classica di Drammen valida per la coppa del mondo. Una botta forte ma, fortunatamente, senza altre conseguenze, che ha però impedito a Klaebo di inseguire la 13^ vittoria consecutiva, tra prove individuali e a squadre. L'incidente è avvenuto in un pezzo di pista particolarmente stretto, dove lo spazio a disposizione degli atleti era minimo e i contatti quasi inevitabili: Ogden ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra, portando con sé l'llustre avversario. Klaebo ha battuto la nuca, ma si è rialzato da solo e, dolorante, ha raggiunto autonomamente la zona del controllo medico. Klaebo si è comunque "consolato" festeggiando la coppa del mondo generale e quella di specialità.

