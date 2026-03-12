Offerte Sky
Sci, Mondiali Juniores Narvik (Norvegia): Anna Trocker oro in gigante

Sci

L'azzurra classe 2008, già protagonista nella combinata a squadre ai Giochi di Milano-Cortina col decimo posto in coppia con Nicol Delago, ha trionfato nel gigante di Narvik, dove sono in corso i Mondiali di sci alpino. Anna Trocker ha preceduto la statunitense Bocock e l'altra italiana Tatum Bieler, che nella seconda manche ha rimontato ben 14 posizioni

A Narvik, in Norvegia, risuona l'inno di Mameli. Nello slalom gigante ai Mondiali Juniores di sci alpino vittoria dell'altoatesina Anna Trocker davanti alla statunitense Elisabeth Bocock. Podio per due terzi azzurro col bronzo della valdostana Tatum Bieler. Trocker, che si era già distinta alle Olimpiadi di Milano-Cortina col decimo posto nella combinata a squadre femminile in coppia con Nicol Delago, ha saputo confermarsi davanti a tutte anche nella seconda manche: la diciassettenne di Fiè ha fatto segnare il terzo tempo assoluto nella seconda frazione, fissando il crono sul 2'04:04 e lasciandosi alle spalle di 1''37 Bocock. Rimonta da applausi poi per Bieler, ventenne di Gressoney Saint Jean, che ha recuperato 14 posizioni grazie al miglior parziale di manche.

Italia, gli altri trionfi iridati nel gigante juniores

Quello di Trocker è il decimo oro per l'Italia in gigante nella storia dei Mondiali Juniores. Una serie inaugurata nel 1987 da Deborah Compagnoni e proseguita poi da Sabina Panzanini (1991), Karen Putzer (1996 e 1997), Denise Karbon (1999), Nadia Fanchini (2005), Marta Bassino (2014), Laura Pirovano (2017) e Giorgia Collomb (2025).

