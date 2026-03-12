L'azzurra classe 2008, già protagonista nella combinata a squadre ai Giochi di Milano-Cortina col decimo posto in coppia con Nicol Delago, ha trionfato nel gigante di Narvik, dove sono in corso i Mondiali di sci alpino. Anna Trocker ha preceduto la statunitense Bocock e l'altra italiana Tatum Bieler, che nella seconda manche ha rimontato ben 14 posizioni