Coppa del mondo di sci, discesa libera di Crans Montana in diretta LIVE: cade Lindsey Vonn

Sci

UUn test con vista Milano-Cortina. Dopo il rientro brillante nel gigante di Plan de Corones, Federica Brignone (col pettorale n°16) torna a mettersi alla prova anche nelle discipline veloci nella tappa di Crans Montana, tappa quest’anno che rimanda al ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno. La discesa inizia con tre brutte cadute su sei atlete: brutto impatto per la norvegese Marte Monsen e per la fuoriclasse Lindsey Vonn

DISCESA LIBERA DI CRANS MONTANA: START LIST E RISULTATI LIVE

FOTOGALLERY

Sci

Crans-Montana, l'omaggio di Goggia e dell'Italia

La squadra italiana di sci alpino insieme a Sofia Goggia ha reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime di Crans-Montana, località in cui nel weekend si svolgeranno le gare di Coppa del mondo. In vista del fine settimana, gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso di celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare. Gli azzurri gareggeranno con il lutto al braccio IL VIDEO DELL'OMAGGIO - DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA LIVE

Scherma, Grand Prix di fioretto 2026 su Sky

Scherma

Le emozioni della scherma mondiale nella Casa dello Sport. Le fasi finali del Grand Prix di...

Kristoffersen vince slalom Schladming. Vinatzer 7°

sci alpino

Il norvegese Kristofersen torna al successo e si impone nello slalom di Schladming in...

Tragedia di Brema: gli eventi in programma oggi

IL RICORDO

Nel giorno del 60° anniversario della tragedia di Brema, il nuoto italiano ricorda le vittime con...

È morto Franco Menichelli, ex campione olimpico

ginnastica

È morto a 84 anni Franco Menichelli, uno dei simboli della ginnastica azzurra. Tra l'edizione di...

Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono

sci alpino

Lo svizzero Loic Meillard si aggiudica lo slalom gigante notturno di Schladming (Austria). Subito...
