UUn test con vista Milano-Cortina. Dopo il rientro brillante nel gigante di Plan de Corones, Federica Brignone (col pettorale n°16) torna a mettersi alla prova anche nelle discipline veloci nella tappa di Crans Montana, tappa quest’anno che rimanda al ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno. La discesa inizia con tre brutte cadute su sei atlete: brutto impatto per la norvegese Marte Monsen e per la fuoriclasse Lindsey Vonn
Crans-Montana, l'omaggio di Goggia e dell'Italia
La squadra italiana di sci alpino insieme a Sofia Goggia ha reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime di Crans-Montana, località in cui nel weekend si svolgeranno le gare di Coppa del mondo. In vista del fine settimana, gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso di celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare. Gli azzurri gareggeranno con il lutto al braccio