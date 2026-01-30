Sci

La squadra italiana di sci alpino insieme a Sofia Goggia ha reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime di Crans-Montana, località in cui nel weekend si svolgeranno le gare di Coppa del mondo. In vista del fine settimana, gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso di celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare. Gli azzurri gareggeranno con il lutto al braccio IL VIDEO DELL'OMAGGIO - DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA LIVE