La squadra italiana di sci alpino insieme a Sofia Goggia ha reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime di Crans-Montana, località in cui il 1° febbraio si terrà la discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino maschile. In vista del fine settimana, gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso di celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare. Gli azzurri gareggeranno con il lutto al braccio

VIDEO. L'OMAGGIO DI GOGGIA E DELL'ITALIA ALLE VITTIME DI CRANS-MONTANA