Goggia e l'Italia degli sci omaggiano le vittime di Crans-Montana

Sci fotogallery
10 foto

La squadra italiana di sci alpino insieme a Sofia Goggia ha reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime di Crans-Montana, località in cui il 1° febbraio si terrà la discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino maschile. In vista del fine settimana, gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso di celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare. Gli azzurri gareggeranno con il lutto al braccio

VIDEO. L'OMAGGIO DI GOGGIA E DELL'ITALIA ALLE VITTIME DI CRANS-MONTANA

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

sci alpino

lo svizzero Loic Meillard vince il gigante notturno di Schladming davanti al brasiliano Pinheiro...

16 foto

Sciatrici vincenti in CdM: Shiffrin sale a 108

sci alpino

Mikaela Shiffrin sempre di più nella storia: l'americana trionfa anche nello slalom di Spindleruv...

13 foto

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

sci alpino

Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) e vince la...

15 foto

Da Arnold a Ibra: i vip che hanno visto Franzoni

Sci

Ad assistere alla storica vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel c'erano...

9 foto

Da Franzoni a Paris: i re italiani sulla Streif

SCI ALPINO

Strepitosa impresa di Giovanni Franzoni, che trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel. Seconda...

11 foto

    Tragedia di Brema: gli eventi in programma oggi

    IL RICORDO

    Nel giorno del 60° anniversario della tragedia di Brema, il nuoto italiano ricorda le vittime con...

    È morto Franco Menichelli, ex campione olimpico

    ginnastica

    È morto a 84 anni Franco Menichelli, uno dei simboli della ginnastica azzurra. Tra l'edizione di...

    Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono

    sci alpino

    Lo svizzero Loic Meillard si aggiudica lo slalom gigante notturno di Schladming (Austria). Subito...